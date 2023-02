Politsei otsib Mustamäel kadunud 91aastast Albertit

Lähedaste sõnul käivat eakas mees küll alatasa omapäi jalutamas, kuid enamasti on tal siis telefon ühes ning lähedastel on säilinud võimalus uurida, kas mehega on kõik korras. Sedapuhku lahkus mees kodust teadmata suunas isiklike asjadeta ning on oma kodust eemale jäänud tavapärasest kauemaks ajaks.