LUGEJAKIRI | „Mõtlesin, et enam hullemaks ei saa minna ja siis tuli Tanel Kiik bussi pastakaid jagama!“

Tavaline laupäev osutus aga uskumatult tüütuks. 5. märtsil toimuvate riigikogu valimiste eel on Toompea-iharad poliitikud annekteerinud Kristiine keskuse sissepääsude esise. „Seal olid kõik! Keskerakond, Eesti 200, EKRE, sotsid,“ kurdab lugeja. „Aga ma tahtsin poodi minna, mitte neid kuulata!“

Kui lugeja jõudis juba mõelda, et on aju purevast hundikarjast vähemalt üheks päevaks lõplikult pääsenud, juhtus aga midagi ootamatut: „Mõtlesin, et enam hullemaks ei saa minna ja siis tuli Tanel Kiik bussi pastakaid jagama!“