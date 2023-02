Mehe peale valetanud naine läks kohtu alla

Mullu juunis esitas Elena valekaebuse selle kohta, et joobes abikaasa peksab teda. Elena selgitas sündmuskohale saabunud politseitöötajale, et tema abikaasa kasutas füüsilist vägivalda ning ta tundis sellest valu, selgub kohtuasjast. Ülekuulamisel tunnistas aga naine, et tegelikult abikaasa ei kasutanud tema suhtes vägivalda.

Naisele esitati süüdistus teadvalt valekaebuse esitamises kuriteo toimepanemise kohta teise isiku poolt. Läinud aastal mõistis Viru maakohus Elenale neljakuulise tingimisi vangistuse.