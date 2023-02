MAHUKAS GALERII | Vaata, milline kirev ja auväärt seltskond oli Verdi ooperi "Jeanne d’Arc" esietendusel!

Esietendust käisid vaatamas palju poliitikuid, kultuuritegelasi ja tippärimehi. Teiste seas nautisid ooperit ja selle vaheajal pidulikku vastuvõttu Siim ja Kristi Kallas, Edward Laane, Even Tudeberg kaasa Kristina Viirpaluga, Jaanus ja Mari Rahumägi, Veronika Portsmuth, Signe Kivi ning Piret Mürk Dubout. Publik võttis värske lavastuse vastu suurte ovatsioonidega, eesriide langedes karjuti hurraa ning aplaus ei tahtnud lõppeda.

Lavastaja Marco Gandini sõnul on tegemist Verdi vaieldamatu meistriteosega, mida võib ooperi asemel nimetada ka vokaali ja orkestriga eksperimenteerivaks lüüriliseks draamaks. „Selles teoses on eriline särisev jõud, mis vaheldub ootamatult südamesse tungiva siirusega. Just vastandused ja muutumised annavad teosele selle dünaamilisuse ja erilisuse,“ toob lavastaja välja.