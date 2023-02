Eurosaadikud nõuavad venelaste kõrvaldamist olümpiamängudelt. Millised kaks Eesti saadikut avaldusele alla ei kirjutanud?

Terrase sõnul ei tohi Euroopa riigid antud küsimuses silma kinni pigistada. „Venemaa agressiooni tõttu on mõrvatud ja vägistatud lugematul hulgal süütuid ukrainlasi. Sooritatud sõjakuritegudest ei ole võimalik mööda vaadata. Meil on moraalne kohustus teha kõik selleks, et Putini režiim ja kuritegude sooritajad võetaks vastutusele. Kuni seda pole tehtud ei ole Venemaal ega Valgevenel kohta rahvusvahelistel spordiüritustel,“ rääkis ta.