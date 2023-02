Politsei tuvastas jänesetapmise asjaolud: koer surmas kodulooma, ründas teist koera ja hukkus auto all

14. jaanuari õhtul teatati politseile, et Kohilas tungis võõras suur tume koer hoovi, lõhkus jänesepuuri ja tappis ühe jänese ning jooksis ära. Teataja kartis, et koer ohustab inimesi, vahendas politsei - ja piirivalveameti pressiesindaja Anu Villmann. Kui koera otsima mindi, laekus uus teade – kirjelduse järgi oli sarnane koer Kohilas kaupluse juures rünnanud teist, endast väiksemat koera. Seejärel jooksis koer sõiduteele, kus sai autolt löögi, mille tagajärjel ta hukkus. Villmanni sõnul sai koeraomanik tapetud küüliku ja puretud koera omanikega kokkuleppele ning hüvitas neile tekitatud kahju. Omanik on ka nõus hüvitama remonttööd sõidukiomanikule, kelle auto ette koer jooksis, sest auto sai kokkupõrkes viga. Koeraomanik selgitas, et läks koeraga õhtul jalutama, aga loom pääses jalutusrihma küljest lahti ja pani jooksu. Juhtunus politsei menetlust ei alustatud.