Õiguskantsler uurib: miks ei saa rahatu vang kaitsjale helistada

Järelikult tuleb kaitsjal vanglasse kohale minna, kui inimesel pole raha, et talle helistada, teatas õiguskantsler justiitsministrile. Ta leiab, et õigusaktid ei takista andmast vanglas viibivale inimesele võimalust helistada kaitsjale tema kulul või kaitsjal vanglasse helistada. Ka pole keelatud kajastada kaitsjaga peetud telefonikõnede maksumust menetluskuluna. Õiguskantsler palub justiitsministeeriumi seisukohta, millised on selles olukorras lahendusvariandid.