Koolieelik peab jooksma ja kargama, muidu tulevad vananedes haigused ja surm varem

Inimene istub end hauda. „Iga neljas täiskasvanu ja ligi 80 protsenti 11–17aastastest noortest ei ole kehaliselt piisavalt aktiivsed,“ võtab füsioteraapia õppejõud Kirkke Reisberg kokku aasta tagasi avaldatud Maailma Terviseorganisatsiooni aruande tuuma. Sama ülevaade ütleb, et inaktiivsus – maakeeli lodevus ja vähene liikuvus – on päev päevalt järjest rohkem moes. Tagajärjeks risk tõsiselt haigestuda ja surra liiga vara. Tähtis on teada, et mõnelegi olulisele tervisenäitajale tuleb alus panna juba põnnieas.