TOP | Miks minna otse, kui saab Rooma kaudu?

Lisaks – liinide sulgemine Eesti ühenduvust maailmaga oluliselt ei mõjutavat, sest pooled reisijatest lendavad sihtkohta suuremate sõlmjaamade ehk Helsingi, Riia, Frankfurdi, Stockholmi ja Varssavi kaudu. Aga kui otse ei saa, siis ongi ainuke võimalus sõlmjaama kaudu lennata. Ja kas keegi tõesti usub, et see hinnatõus ei mõjuta lennukompaniide otsust Tallinna tulla?

Rahvusvaheline olümpiakomitee lubas Venemaa ja Valgevene sportlased Pariisi olümpiamängudele aastal 2024. Sport, poliitika ja sõda polevat ju mitte kuidagi seotud. Kuidas ei ole? Mõne spordiala seos sõjaväega on väga tugev – suisa silmanähtav. Laskesuusatamine on ju puhas sõdurite ala – kõigepealt kiiresti suusatada ja siis tulistada. On isegi sõjaväelaste laskesuusavõistlused.

RIA aastaraamatust selgub, et koroonajärgne maailm on e-petturite paradiis! Paljud õppisid kasutama e-teenuseid ja ka petturid said osavamaks. Mõnikord on tõesti raske arvu saada, kas teade tuleb pangast, kullerilt või mõnelt ettevõttelt, kes päriselt näiteks tuletab meelde arve tasumist. Tuleb olla väga tähelepanelik!