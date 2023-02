Juhtkiri | Vähe kisa – väike toetus

13–57eurost puudetoetust pole aastaid tõstetud ja summa on praeguseks naeruväärselt väike. Poliitikud on justkui ühel häälel nõus, et seda võiks tõsta, samas pole teemal eestvedajat ja on, nagu on. Reformierakondlane ja arst Hele Everaus ütleb otse välja, et hädasolijad pole suurt kisa teinud. „Nad püüavad vaikselt toime tulla, nagu eestlased ikka. Kogu aeg on arutatud „tähtsamaid küsimusi“,“ lisab ta.