Suri legendaarne tartlane Kalju Konsin: mees, keda oli võimatu mitte märgata

Iga tartlane või Tartut külastanud inimene, kes on käinud mõne näituse avamisel või raamatu tutvustamisel, märkas kindlasti värvikalt, et mitte öelda ekstravagantselt riietatud härrat. Vähesed aga teadsid, et see zootehnikuharidusega mees oli tegelikult üks põhjalikumaid Eesti käsitöö uurijaid. Või nagu ütleb Eesti Rahva Muuseumi koordinaator Sirje Madisson: „Kalju oligi Eesti Rahva Muuseum“. Kalju Konsin sai 23. jaanuaril 94aastaseks, kahjuks tuli tal viimane sünnipäev veeta juba haiglas.