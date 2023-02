„SOS. Ma suren. Mul on vähe aega jäänud.“

Kohtusaalis kaamerasilma ette astunud Mihheil Saakašvili nägi välja põdur ja vaevatud. Väga võimalik, et tunamullu kodumaale naasnud ja seejärel kohe vangikongi pistetud Gruusia endist presidenti on piinatud ja ka mürgitatud. Vaenlasi tal jagub. Saakašvili advokaadid võitlevad selle nimel, et tal lubataks minna välismaale ravile. „See on elu ja surma küsimus,“ lausus agentuurile AFP tema kaitsja Dito Sadžaglašvili. Kui trellide taga saaks otsa kunagi nii särav Saakašvili, saaks lõplikult otsa ka juba niigi mandunud Gruusia unistus ühinemisest Euroopaga.