SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina esitas Prigožinile kriminaalsüüdistuse

Palgasõdureid juhtivat Prigožinit süüdistatakse Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja puutumatuse rikkumises ning agressioonisõja pidamises Ukraina riigi vastu. Kriminaalsüüdistuseks on põhjust ilmselt küllaga, kuna Wagneri grupp ja tolle juht mängivad sõjas okupantide poolel olulist rolli. Suurbritannia kaitseministeeriumi luureraport märgib, et „Putini koka“ käe all tegutsev sõjaline eraettevõte on viimastel kuudel värvanud Venemaa vanglatest oluliselt vähem kinnipeetavaid kui möödunud suvel ja sügisel. Brittide hinnangul viitab Ukraina sõduritelt laekunud info sellele, et Venemaa toetub võtmetähtsusega rindealadel üha vähem Wagneri ridades võitlevatele vangidele. Oma osa selles võivad mängida ka avalikkuse ette jõudnud konfliktid Wagneri grupi ja Vene kaitseministeeriumi vahel. Britid usuvad, et konkurents Venemaa eliidi erinevate kildkondade vahel mõjutab (st vähendab) ka vangide kasutamist lahinguväljal.