Lääneranna vallavanem: „Lapsi on koolis nii vähe, et neil polegi õieti eakaaslasi.“

„Kõige suurem stressiallikas on see, et kõik teavad – mingi otsus kunagi tuleb, aga tehke see otsus juba ära. Minu ja vallavalitsuse eesmärk on sel aastal otsus teha. Peame läbi vaidlema ja läbi arvutama, et saaksime järgmisteks aastateks selguse ja rahu majja,“ selgitab koolide ümberkorraldamise vältimatust Lääneranna vallavanem Ingvar Saare.