Tiit Tiidemann | Parvlaeva hukust nii- ja naapidi, uuest raamatust ka

Loen ajakirjandust ja imestan, et seda Eesti riigi nimelise parvlaeva ränka õnnetust on uuritud küll, aga tulemuseks on vaid kinnitus, et laev polnud merekõlblik. Kas see tähendab, et uhke laev poleks tohtinud kai vahelt üldse mere poole väljudagi? Ei, sugugi mitte. Estonial väidetavalt puudus sertifikaat kaugemale kui 37,4 km sõiduks. Aga sõitis ju mitu km kaugemale! Et Soome ja tagasi napilt võinuks sõita, aga Stockholmi hoopiski mitte. Kes käskis? Miks?