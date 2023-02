Valgas võeti vahi alla noorukid, keda kahtlustatakse autode ärandamises

29. jaanuaril ärandati Valgas ühe eramu eest Toyota Avensis, kriimustati üht autot ja käidi kolmanda auto salongis. 31. jaanuaril tuli teade, et Valgas on ühe eramu eest öö jooksul ärandatud Volkswagen Passat ja Volkswagen Caddy. Kõik ärandatud sõidukid leiti üles, kuid neid oli kahjustatud ja üks auto pandi Tartumaal põlema. Tõendite kogumise käigus selgus, et kuritegudes on alust kahtlustada noorukeid, kes on viimasel ajal korduvalt Valgas kohtu ees seisnud. Neist üht kahtlustatakse ka ATV ärandamise katses. Kohtu loal võeti 17- ja 16aastased noormehed vahi alla.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Valdo Gerassimovi sõnul olid kõik sõidukid lukustamata ja süütevõtmed olid lihtsasti leitavad. „Viimased juhtumid on näidanud, et sõiduki turvalisuse tagamiseks ei piisa selle kinnisele territooriumile parkimisest. Kui uksed on lahti ja võtmed on salongis või suisa süütelukus, siis on see lihtne sihtmärk nii hulkuvatele noortele kui ka teistele kurjategijatele. Kõigil viimastel kuudel Valgamaal ärandatud autodel olid uksed lukustamata ja võtmed salongis. Kui autod on olnud lukus või võtit ei leitud, siis on ka auto alles jäänud,“ ütles prokurör.

„Paraku on Valgamaal noori, kellele senised mõjutusvahendid ja karistused ei ole piisavalt mõju avaldanud. Me teeme politseiga endast oleneva, et noori õigele teele aidata, kuid mõnikord vaatavad toimikust vastu asjaolud ja tõendid, mis panevad imestama. Need noored on saanud käia sotsiaalprogrammides, teraapias, kinnises lasteasutuses, nad on olnud ka reaalses vangistuses. Riigil ei ole enam võimalusi neile vastu tulla ja niivõrd vastutustundetu käitumine vajab tõsist sekkumist. Vastasel juhul võib järgmine alkoholijoobes noorukite lõbusõit lõppeda raskete tervisekahjustuste või isegi surmaga. Kahjuks annavad nad eeskuju ka endast noorematele, kes on nendega kaasa sõitnud või kuritegusid pealt näinud. Näiteks ATV ärandamise katsel ja mootorsae vargusel oli kaasas 10aastane poiss,“ lisas Gerassimov.