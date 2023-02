Inimestel ja inimahvidel on ühine keel

Šotimaal asuva St Andrewsi ülikooli teadlased jõudsid sellise järelduseni videopõhise uurimuse käigus, kus vabatahtlikud tõlkisid inimahvide žeste, vahendab BBC News. Värske teadustöö annab alust arvata, et inimeste ja šimpansite viimane ühine esivanem kasutas samasuguseid žeste ning need võisid aluse panna meie keelele. Uurimistiimi juht dr Kristu Graham seletas BBC Newsile, et žestipõhiselt suhtlevad ka teised inimahvid, nagu gorillad ja orangutanid. Ka inimbeebid kasutavad mõningaid samu žeste. „Oleme nüüd üpris kindlad, et meie esivanemad alustasid žestikuleerimisega ning sellest kujunes meie keel.“