Austraalias leiti ligi kolmekilone kärnkonn

Pargivaht Kylee Gray rääkis NBC Newsi teatel, et tema tiim oli sunnitud oma auto peatama üle tee siuelnud mao tõttu. Kui ta aga sõidukist väljus, märkas ta pirakat merikärnkonna ehk aagat. „Krahmasin ta sülle ega suutnud uskuda, kui suur ja raske ta oli.“ Pargivahid naasid loomaga, kelle nad ristisid Godzilla järgi Toadzillaks (toad = kärnkonn), oma baasi, kus selgus, et konnamürakas purustas merikärnkonnade kaalurekordi 50 grammiga. Kuna aagad on Austraalia ühed invasiivsemad kahjurid, kes kujutavad endast suurt keskkonnariski, tehti värskele rekordiomanikule riigi keskkonna- ja teadusministeeriumi teatel humaanselt ots peale.