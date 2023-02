VIDEO | Kolonel Margo Grosberg: Ukraina võib varsti Bahmutist taanduda

„Vaatamata sellele, et lahingud on erinevates piirkondades käinud terve nädala jooksul, siis olukord ei ole muutunud. Bahmut on endiselt Ukraina käes ja ukrainlased on väga visalt seda linna hoidnud,“ rääkis kolonel.

See on andnud Ukrainal võimaluse rajada uued kaitseliinid, kuna maastik selles piirkonnas annab eelise ukrainlastele.

„Sellest tulenevalt on võimalik lähinädalatel ukrainlaste taandumine Bahmutist, kuna pole mõtet ressurssi raisata. Mingit strateegilist muutust Bahmuti loovutamine ei anna, kuid loomulikult on see psühholoogiliselt vajalik võit Venemaale, kuna sõja aastapäev läheneb ning nad peavad läbimurdeid tegema ja neil peab olema ette näidata võite. Väga tõenäoline on lokaalsete ja kohalike rünnakute suurenemine,“ lisas Grosberg.