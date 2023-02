„KÕIK TUNDUS EHTNE!“ Eestlanna konto langes pättide kätte, makse läks Saudi Araabia elektroonikapoodi

Libalehed, mis õngitsevad märkamatult su andmeid, et su pangakontodele ligi pääseda. Tuntud postiteenuste pakkujate nagu DSL, Omniva ja DPD nimel saadetud libasõnumid. Pankade nimel tehtud petukõned, kirjad ja SMSid. RIA küberturvalisuse aastaraamat toob välja, et petuskeemide hulk on jätkuvalt laes. Näiteks jäi eestlanna ilma 745 eurost, sest kurjategijad olid välja mõelnud niivõrd peene skeemi, et kahtlustamiseks polnud näilist alust.