See on e-erootikapood, kus esimese ostuga saab kaasa kolm kingitust

Kui esimese kahe kingituse puhul räägib nimi enda eest, siis viimase puhul võib küsimuseks jääda, mis on vedel vibraator . See kummalise nimega toode on tegelikult geel, kreem või vedelik, millel olenevalt omadustest on vibreeviv, surisev, jahutav, soojendav või muu taoline toime.

Tegu on üha rohkem populaarsust koguva tootegrupiga, mida paljud kiidavad, kuid mis samas on suurel osal inimestel veel avastamata. See on ka põhjus, miks LoveShop.ee on lisanud oma kingituste valikusse selle „peidetud pärli".