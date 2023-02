OTSEBLOGI | CIA direktor: järgmised kuus kuud on Ukraina sõja osas kriitilised

Ukraina peab reedel kõnelusi Euroopa Liidu esindajatega. President Volodõmõr Zelenskõi ütles teisipäeva õhtul, et tema valitsus kavatseb sisse viia reforme, üritades jätkata kiireid läbirääkimisi Ukraina Euroopa Liidu liikmelisuse tagamiseks, vahendab Reuters. Hiljuti sai sule sappa mitu kõrget Ukraina ametnikku. Suurpuhastuses nähakse valitsuse soovi näidata võitlust korruptsiooni vastu.

Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen teatas, et Haagi luuakse rahvusvaheline Ukraina kuritegude menetlemise keskus.

Austria kuulutas neli Venemaa diplomaati persona non grata'ks rahvusvaheliste lepingutega vastuolus oleva käitumise eest, teatas välisministeerium neljapäeval.

Euroopa Liit on lubanud kahekordistada Ukrainale antava sõjalise abiprogrammi, koolitades välja 15 000 täiendavat sõdurit. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kordas kahepäevase Kiievi-reisi alguses, et EL-i eesmärk on kehtestada 24. veebruariks 10. Venemaa-vastaste sanktsioonide pakett.

Euroopa Liit kavatseb teha koostööd Ukraina prokuröridega, et luua Venemaa agressioonikuritegude menetlemiseks rahvusvaheline keskus, mis asuks Haagis. Selle keskuse eesmärk onkoguda ja säilitada tõendeid mis tahes tulevaseks kohtuprotsessiks.

Euroopa Parlament toetab Ukraina ELiga ühinemise tegevuskava. Ukraina peaminister Denõs Šmõhal on väljendanud soovi,et Ukraina ühineks ELiga kahe aasta pärast, kuid tegelikkuses võtab see tõenäoliselt palju kauem aega.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on kutsunud EL-i üles kehtestama Venemaale rohkem sanktsioone. Presidendi sõnul on EL-i Venemaa-vastase sanktsioonikampaania kiirus aeglustunud, samal ajal kui Venemaa on „sanktsioonidega kohanemise tempot kiirendanud“.

Ukraina kaitseministri sõnul kavandab Venemaa suurpealetungi, mis langeb kokku Ukraina sõja üheaastase aastapäevaga 24. veebruaril. Oleksii Reznikov ütles Prantsuse meediaga rääkides, et Venemaa kutsub kohale suure osa mobiliseeritud vägedest. Viidates septembris toimunud 300 000 sõjaväelase mobiliseerimisele, väitis ta, et piiril olevate vägede arvud näitavad, et tegelik suurus võib olla lähemal 500 000-le.

Venemaa hoiatas, et tal on „potentsiaali“ reageerida Lääne relvatarnetele Ukrainasse. Nõukogude Liidu natsi-Saksamaa vastu Stalingradi lahingus saavutatud võidu 80. aastapäeva tähistamises peetud kõnes vihjas Vladimir Putin Venemaa tohutule tuumarelvaarsenalile, hoiatades, et „need, kes ootavad lahinguväljal võitu, ei mõista ilmselt, et tänapäevane sõda Venemaaga on nende jaoks täiesti erinev.“