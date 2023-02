Juhtkiri | Noored on ühiskonna peegel

Pole vist olnud inimkonna ajaloos aegu, mil poleks arvatud, et noorus on hukas. Kinnitust sellele võib saada nende omavahelist suhtlust kas tänaval või veebis jälgides. Soovitus „Hüppa kaevu, paks!“ on veel süütumate killast, mõni ime siis, et veebikonstaablil tööd jagub, kui sassis omavahelised suhted on küberkiusamiseks üle kasvanud.