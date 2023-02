VANANENUD SÜSTEEM? Kas põhikooli lõpueksamite lävend peab kaduma?

Koroona ajal kaotati erandkorras nõue, et põhikooli läbimiseks peab õpilane eksameid sooritama vähemalt 50protsendilise tulemusega. Et pandeemia eksamikorraldust enam nii suurel määral ei mõjuta, võetakse lävend taas kasutusele. Kuid kas seda ikka on vaja?