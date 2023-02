Mart Soidro | Tähtis pole solidaarsus, vaid olümpiast osavõtt?

Kuigi XXXIII suveolümpiamängud toimuvad alles tuleva aasta 2.-18. augustini Pariisis, on kired löönud juba lõkendama. Põhjuseks asjaolu, et eelmisel nädalal tõusis päevakorda agressorriigi võimalik osalemine suurel rahupeol. Enamgi veel: rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas, et nad töötavad selle nimel, et Venemaa ja Valgevene atleedid rahvusvahelisele areenile tagasi tuua.