Eluaegsest vangist lapsetapja ja vägistaja käib elamisloa pärast kohut

Probleem peitub selles, et välismaalasest kinnipeetav võib sattuda nii-öelda suletud ringi – õigusnormide järgi on ühelt poolt avavanglasse paigutamise eelduseks elamisloa olemasolu, kuid teiselt poolt ei vaata PPA elamisloa taotlust läbi, kuna isikul on Eestis viibimiseks õiguslik alus olemas ehk isik kannab vanglakaristust, selgitas Tartu kohtute pressiesindaja Annett Kreitsman Õhtulehele.