RÄÄGI ÕPPIJAGA EESTI KEELES! Mariupolist pärit mees: „Kahjuks vahetavad eestlased välismaalastega suheldes keelt väga kiiresti.“

„Nüüd on see põhimõtteline asi. Ma ei anna alla, teen ühel hetkel ära!“ ütleb C1 keeleeksamil üle 20 korda käinud narvalanna Anna Galaktionova. Anna sai palju abi, motivatsiooni ja tuge oma eesti keele mentorilt, kellega suhtleb juba peaaegu kolm aastat. Miks aga üldse on eesti keelt Eestis raske praktiseerida?