VIDEO | Politsei eest pagenud joobes juhi teekond lõppes kraavis

Pühapäeval, 29. jaanuari hilisõhtul pärast kella 23 sai Kuressaare politseipatrull teate, et 26aastane alkoholi tarvitanud mees kavatseb oma kodunt autoga sõitma minna.

Patrull reageeris kohe teatele, leidis kirjeldusele vastava sõiduki külateel liikumas ja andis vilkuritega märku, et juht peataks sõiduki. Juht eiras märguannet ja jätkas oma teekonda. Politseinikud asusid sõidukile järele sõitma. Jälitamine kestis metsavahelisel käänulisel teel mõned minutid, kuni korrakaitsjate eest põgenev mees sõitis kraavi.

Politseinikud pidasid mehe sundi kasutades kinni ja juhti kontrollides saadi kinnitust, et ta on kriminaalses alkoholijoobes.

Kuressaare politseijaoskonna menetlusgrupi juhi Priit Sepa sõnul on alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimine äärmiselt ohtlik nii juhile endale kui teistele inimestele ning selline juht tuleb viivitamatult liiklusest kõrvaldada. „Ka sel pühapäeva ööl püüdis patrull joobes autojuhi kinni pidada, et ta ei saaks ennast ega teisi ohustada, ent mees eiras politsei peatumismärguannet ja pidas vajalikuks operatiivsõidukil eest kihutada. Tagaajamine metsa vahel sai üsna kiiresti lõpu, kui juht kaotas oma auto üle kontrolli ja maabus kraavis. Kui see sõit oleks toimunud asulas või suurema liiklusega maanteel, võinuks sel olla väga kurvad tagajärjed,“ tõdes Sepp.