Miks on maitsev tort eriline kingitus sõbrapäevaks?

Pika ajalooga pagariäri Pagaripoisid on rõõmustanud oma kliente juba aastast 1995. Seega pole ka imestada, et nad teavad täpselt, millised tordid ja koogid on inimestele meeltmööda. Pagaripoiste kondiitrite sõnul peab üks õige tort olema ahvatlev, maitsev ja elamust tekitav. Niisiis on ka eesmärk alati tähtpäevadeks luua tooteid, mille maitse ja kaunistus tekitavad meelierutavaid naudinguid.

Hõrk šokolaaditort

Et sõbrapäev on magus ja armastust täis päev, üllatavad Pagaripoisid suure valiku tortide ja kookidega. Paljud neist on emotsionaalse erikaunistusega, et saaks oma sõpru ja kallimaid üllatada.

Inimeste poolt on eriti hästi vastu võetud Kolme šokolaadi tort ning Kakaoküpsise-toorjuustu tort – just need pakuvad püsiklientide sõnul parima maitsenaudingu. Endiselt on Pagaripoiste üks menukamaid tooteid klassikaline kohupiima-küpsise tort, mis on olnud populaarne juba aastaid.

Kuigi Pagaripoistel on üle Eesti üheksa kohvikut (neist seitse Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus), siis kindlalt sõbrapäeval oma meelepärase tordi saamiseks tuleks see kodulehe kaudu 48 tundi ette tellida. Eritellimusena valmivatele tortidele on soovi korral võimalus kirjutada peale sõbra nimi. Sel juhul saab valida ka meelepärase suurusega tordi, mida kohvikulettidel ei pruugi olla. Muidugi saab alati astuda ka kohvikusse sisse ning valida saadaolevate maiuste hulgast see lemmik.

Kohupiima-martsipanitort