ROHEPÖÖRE KOPUTAB (HOMME) UKSELE: kehva energiaklassiga hoones enam äritseda-elada ei lubata

Aastast 2050 on meile maalitud pilt kui millestki maagiliselt suurest. Euroopa Liit tahab selleks ajaks muutuda eeskujulikuks moraalimajakaks ning saavutada kliimaneutraalsuse ja luua keskkonnasõbraliku majanduse. See on siht, mis puudutab ka miinimumnõudeid hoonete osas: majad peavad pehmelt öeldes senisest paremini sooja kinni hoidma.