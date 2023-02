Milana isa: „Minu tütreke lootis kuni lõpuni. Loodan, et tal läheb taevas hästi, aga meil saab väga raske olema.“

Vadim tõdeb, et sageli jätab raske haigus inimestesse oma pitseri, kuid Milana oskas ja tahtis naeratada ka voodis lamades. „Ikka rääkis ta sellest, et tuleb kevad ja siis suvi ning saab meie ja koerakesega mere äärde päikest võtma sõita. Tütar tahtis elada. Kui ostsime kohvimasina, siis oskas ta rõõmu tunda ka tassi kohvi üle. Ütles ikka, et isa, tee mulle üks kohv,“ meenutab ta.