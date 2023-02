OTSE | Kaja Kallas: meie põhiline oht tuleb Venemaalt ja see ei muutuks ka siis, kui me Nursipalu harjutusväljakut ei laiendaks

„Nursipalu harjutusväljaku laiendamine on vajalik nii meile, liitlastele, kaitseliitlastele. Meie agressiivselt käituv naaber on kallale läinud oma naabrile ja agressioonisõda Ukrainas on julgeolekuolukorda muutnud. Me peame valmis olema riskideks, milleks varem pidanud valmis olema. Meie põhiline oht tuleb Venemaalt ja see ei muutuks ka siis kui me Nursipalu harjutusväljakut ei laiendaks,“ rõhutas Kallas.