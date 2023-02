Raamatukogu korjas justiitsministeeriumi nõudel laenutusest ära vanglateenistuse õpikud

Õpiku „Kriminogeensete riskide hindamine“ autor on Maarja Grünberg ja selle kirjastas justiitsministeerium 2013. aastal. Läinud aastal sai rahavusraamatukogu justiitsministeeriumist kirja, et õpikud tuleks eemaldada ja ministeeriumile tagastada. Vanglate osakonna taasühiskonnastamise talituse juhataja Merike Sirendi on Õhtulehele öelnud, et õpikus kajastuva info vangidele avalikuks tulek võib „meie hinnangul ohustada vangistuse täideviimist ja võimaldada ka retsidiivsusmõõdikuga manipuleerimist.“ Juba läinud aasta lõpus on raamatukogu õpikud ministeeriumile tagastanud. Rahvusraamatukogus teavikuid enam laenutuses ei ole, lausus Sirendi.