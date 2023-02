Seisukoht | Kas Moskva-meelne metropoliit on pooletoobine?

Vastus – see pole välistatud, kuid on vähetõenäoline. Metropoliit teeb täpselt seda, milleks ta Moskvast siia saadeti: tekitab segadust vastukäivate sõnumitega, mängib peitust Eesti riigiga. Metropoliit polevat saanud aru, et tegu on poliitikaga, kui teha Toompeal „ühispalvust“ koos riigikokku kandideerivate venemeelsetega? Kokkupuude poliitikaga on tal enam kui olemas varasemast, kui käis okupeeritud Krimmis juba 2014.aastal nagu vestab meie välisluure aastaraamat.