Küsimus | Kui palju kordi kavatseb siseministeerium vestelda Moskva-meelse metropoliidiga?

Vootele Päi, siseministri nõunik: „Ministeerium vestleb, kellega vaja, kui vaja ja palju vaja. Meil on demokraatlik õigusriik ja sellest juhinduvad protsessid. Esiteks väited, nagu oleks tegu katsega saada „valimiskampaaniaga pilti“, on parimal juhul meelevaldsed. Siseminister ei kontrolli ega juhi metropoliidi koostööprojekte kolmandate osapooltega. Seega jääb arusaamatuks, mis loogikal selline hüpotees üldse põhineb. Puht pragmaatilisest aspektist tuleks küsida: milliseid sotsiaaldemokraatide sisulisi programmilisi sõnumeid või väärtusi metropoliit Eugeniga seoses tekkinud arusaamatus valimiste kontekstis üldse edastab? Toimetulek? Alampalk? Võrdsemad võimalused ja vabadused? Loogika, et antud teemas pildile saamine oleks mingi „võit“ ei päde, sest analoogne kogemus sügisest ja nädalaid väldanud diskussioon Eugeniga ei mõjutanud SDE reitingutulemusi kuidagi positiivses suunas. See on kontrollitav fakt. Ministri ametivannet andes peab aga igaüks endale aru andma, et see amet kohustab osalema ka protsessides ja otsustes, millega poliitilisi võite ei kaasne. Töö on selline. Teiseks on küsimusepüstitus tervikuna põhjendamatult ründav, samas elukauge. Räägime siseministrist, kelle eestvedamisel teisaldati Narva tank, rakendati erinevaid sanktsioone piiriületusel, läks riigikokku relvaseadus, millega võetakse mittekodanikelt relvad ära ning kelle erakond toetas eestikeelsele haridusele üleminekut (jne). Seda kõike arvesse võttes on konstruktsioon, nagu ajendaks siseministrit tema otsustes soov venekeelseid valijaid kõnetada, pehmelt öeldes oksüümoron.“