Juhtkiri | Tankiga Pariisi olümpiale?

Suur osa Vene võistlejaid on ohvitseri auastmes armeesportlased, seega vähemalt kaudselt kaasvastutavad Ukrainas toime pandud sõjakuritegude eest. Seega oleks nende koht pigem Nürnberg II protsessil, kui Pariisis. Liiati kas kujutame ette olukorda, et Vene sportlase võidu korral seisab staadionitäis rahvast agressorriigi hümni kuulates püsti, kaasa arvatud Ukraina ja Eesti sportlased? Ja seda olukorras, kus venelaste varasemad dopinguprobleemid on endiselt õhus. Väärtuskonflikti ei lahendaks seegi, kui lasta Vene sportlased võistlema olümpialipu all, sest Venemaale on medalid alati olnud deržaavale kuulsuse toomise vahendiks.

Olukord, kus lääneriikide vahel puudub ses küsimuses üksmeel, muidugi meeldiks Moskvale. Õnneks on Pariisini veel üle aasta aega. See tähendab, et meie sportlased saavad seni ettevalmistusi jätkata, samamoodi ka poliitikud kindlustamaks, et Eesti asuks Pariisi olümpial nö õigel poolel. Või on aeg tunnistada, et olümpiaideaalid on surnud ja pole mõtet laiba reanimeerimisega tegeleda?