Ameeriklanna jalutas Moskva Punasel väljakul vasikaga

34aastane veganiaktivist Alicia Day ostis lehma netist ja otsustas looma seejärel Punasele väljakule patseerima viia. Ta ütles, et pani vasikale nimeks Doktor ning kavatses tolle hiljem toimetada Kirovi maakohta, et talle sealset loodust näidata. „Loomad pole toit!“ karjus ta koos vasikaga mööda väljakut jalutades. Punasel väljakul on praegu kõik meeleavaldused keelatud, küll aga mitte kariloomade hirmus, vaid muude maailmasündmuste tõttu.