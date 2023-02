SÕJAKOKKUVÕTE | Endine duumasaadik mõisteti tagaselja vangi

Ukraina peab reedel kõnelusi Euroopa Liidu esindajatega. President Volodõmõr Zelenskõi ütles teisipäeva õhtul, et tema valitsus kavatseb sisse viia reforme, üritades jätkata kiireid läbirääkimisi Ukraina Euroopa Liidu liikmelisuse tagamiseks, vahendab Reuters. „Väga oluline on see, et valmistame Ukrainas ette uusi reforme,“ ütles ta. „Need on reformid, mis muudavad paljudes aspektides sotsiaalset, õiguslikku ja poliitilist tegelikkust, muutes need inimlikumaks, läbipaistvamaks ja tõhusamaks.“ Hiljuti sai sule sappa mitu kõrget Ukraina ametnikku. Suurpuhastuses nähakse valitsuse soovi näidata võitlust korruptsiooni vastu.