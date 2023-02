3D-KUJUTIS VALLANDAS VIHJETE TULVA: Nõmmel tapetud naise pildi peale on laekunud 40 niidiotsa

Enamjaolt pakutakse naise võimalikku nime, kuid vihjeid on tulnud ka muu kohta. Põhja prefektuuri mõrvagrupi juht Vadim Kuperštein sõnab, et laekunud vihjeid kontrollitakse järgemööda. „Oleme nüüdseks Eesti inimestelt kokku saanud umbes 40 vihjet. Enamikul juhtudel on meile edastatud inimese nimi, kirjeldus ja info, millal ta kadunuks jäi,“ lausub ta.