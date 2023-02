Klientide seas ka turvakodu elanikud! Politsei pidas kinni kaks Pärnu- ja Järvamaal narkootikumidega äritsenud meest

Raspel rääkis, et samal päeval pidas politsei Pärnus kahtlustatavana kinni veel teisegi mehe, kelle elukohast ja sõidukist leidsid politseinikud läbiotsimisel ligi 100 grammi amfetamiini. „44aastase mehe tabas patrull tavalise liiklusjärelevalve käigus 15. jaanuaril narkojoobe kahtlusega Pärnu kesklinnas autoroolist. Patrullpolitseinikel tekkis lisaks kahtlus, et autos võib olla keelatud aineid ning nad otsisid auto läbi. Läbiotsimise käigus leiti autost mitu kotikest amfetamiiniga,“ sõnas Raspel.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Merje Turjakas selgitas, et mõlemat kahtlustatavat on varemgi narkokuritegude eest karistatud ja nad võeti prokuratuuri taotlusel vahi alla. „Mõlemad mehed olid neile etteheidetud tegude toimepanemise ajal katseajal ja üks mees oli allutatud isegi elektroonilisele järelevalvele. See näitab selgelt, et pärast reaalse vangistuse kandmist taasühiskonnastumise asemel otsustasid mehed kuritegelikku elustiili jätkata. Mõlema mehe käest saadud ainest võinuks narkojoobe saada kokku üle 3000 inimese. Sellises koguses narkootilisi aineid ei saa keegi juhuslikult ega enda tarbeks, vaid kogutud tõendite põhjal oli meeste eesmärk narkootilise aine müügist elatuda. Kuna varasemad karistused ei ole nende käitumisele mõju omanud, ei ole mingit põhjust kahelda, et vabaduses jätkaksid nad kuritegude toimepanemist. Seetõttu oli prokuratuuri hinnangul vältimatu taotleda kohtult luba kahtlustatavate vahistamiseks,“ ütles Turjakas.