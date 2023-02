Valimisküsimus erakondadele | Kas olete nõus riiklike vabade päevadega pärast nädalavahetuse riigipühi?

Eesti 200, Marek Reinaas: „Neljapäevane töönädal kõlab ideena ahvatlevalt. Kõik me tahaksime vähema töö eest rohkem raha saada. Aga mida see reaalsuses tähendab? Töölepingu seaduses on fikseeritud mitte tööpäevade arv nädalas, vaid töötundide arv nädalas. Me viisime neljanädalase töönädala sisse ka paaris mulle kuulunud reklaamiettevõttes. Võin öelda, et osadele inimestele see sobis, teistele tundusid 10 tunnised tööpäevad liiast. Töötundide arvu nädalas vähendama hakata ei ole hea mõte. Oluline on hoopis see, et me suudaksime töölepinguseadusesse lisada piisavalt paindlikust, et erinevad töövormid oleksid võimalikud.“