GRAAFIKUD | UNIVERSAALTEENUSE HALE KAOTUS! Jaanuaris oli elektri börsihind erakordselt madal, kuid kas börsielekter oli odavam ka nelja kuu kokkuvõttes?

Neljas kuu elektri universaalteenusega sai läbi. Uudised on juba laialdaselt kajastanud, et jaanuaris oli elekter börsil erakordselt odav, nii madalaid hindu nähti viimati 2021. aasta suvel. Kuidas on lood aga nelja kuu kokkuvõttes? Ja kõige tähtsam: mida tõotab tulevik?