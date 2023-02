Näitleja Margus Lepa ja Nõmme Raadio on müügilepingute tõttu kohtus

Pärast seda, kui Margus Lepa ostis oma osaühingule Nõmme Raadio Andro Roosi eksabikaasalt osaühingud Ruunimaja ja Tulbimaja, esitas Roos Lepa vastu hagi, et tühistada osa Ruunimaja müügilepingutest, kirjutas Kroonika. Roos esitas hagi Nõmme Raadio ja Triin Pisuke-Roosi vastu ning taotleb Tulbimaja OÜ ja Ruunimaja OÜ osade (ehk nende osaühingute 100% osaluse) müügi kehtetuks tunnistamist. Tegemist oli osade alla turuhinna müügiga, sisuliselt kinkimisega, selgitas Andro Roos. Lepale kuuluv firma Nõmme Raadio OÜ omandas Triin Pisuke-Roosilt 2500 euro eest osaühingu Tulbimaja, millele kuulub Elva linnas maja, mille väärtus oli 2021. aasta hindamisakti järgi 173 000 eurot. 2500 euro eest omandas Nõmme Raadio OÜ Triin Pisuke-Roosilt osaühingu Ruunimaja, millele kuulub 440 kW võimsusega päikesepark, mille 2022. aasta hinnanguline aastatoodang oli 90 000 eurot, rääkis Roos. Päikesejaama väärtust ei tõenda mitte üksnes tulevane rahavoog, vaid ka Ruunimaja poolt juba saadud ja ka jooksev igakuine rahavoog, mis tuleb elektri börsihinnaga müügist ja taastuvenergia toetusest, lisas ta. Andro Roosi esindaja, vandeadvokaat Cardo Soosaar märgib, et tegemist on endiste abikaasade Andro Roosi ja Triin Pisuke- -Roosi vahelise abieluvarasuhte lõpetamisest tuleneva vaidlusega. Kroonikas rääkis Lepa, et kohtulahing Andro Roosiga on talle kaasa toonud suure närvipinge.