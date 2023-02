EKRE tahab politseile granaadid anda

EKRE fraktsioon esitas relvaseadusesse ettepaneku jätta seadusest välja lõik, et määratlemata kodakondsusega isikule väljastatud luba kehtib loal märgitud kehtivusaja lõpuni või kuni ilmneb mõni loa kehtetuks tunnistamise alus. Määratlemata kodakondsusega isikute puhul on ette nähtud, et neile väljastatud load kehtivad loal märgitud kehtivusaja lõpuni (maksimaalselt viis aastat), selgitab EKRE fraktsioon oma muudatusettepanekus. Eelnõu järgi kehtetuks muutunud lube ei uuendata ja uusi lubasid neile ei väljastata, seisab ettepanekus. Teiste välismaalaste puhul on ette nähtud üheaastane periood, kui seni väljastatud load veel kehtivad, kuid kehtetuks muutunud lube ei uuendata, on kirjas muudatusettepanekus. Riigikogu EKRE fraktsiooni liikme Anti Poolametsa sõnul lisati eelnõusse ettepanek anda politseile TT-granaadi kasutamise õigus, kui politseil on tegu terroristide jm sarnase elemendiga, et tagada terroristliku rünnaku puhul tõhus relvastus.