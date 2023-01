Juhtkiri | Erakonnad – murrame sisse lahtisest uksest

Valimisralli on täies hoos ja erakonnad on oma lubadustega välja tulnud. Tava ju näeb ette, et häälte eest oleks viisakas valijatele midagi lubada; hea, kui see on midagi sellist, mis on tehtav ja veel parem, kui ei nõuaks suurt pingutust. Nüüdseks on erakondadel juba mõne valimise kogemus ja uusi lubadusi on ka üha keerulisem välja mõelda.