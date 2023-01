Pevkur, vahetame kodud ära! Metsaraie tõi kuulipildujatärina Rõuge noorpere tuppa

Kuigi veel mõni minut enne ministri saabumist küsib keegi lõõpides, kas mädamunad on ikka kaasas, on vastuvõtt eestlastele tavapäraselt hillitsetud. Üks härra irvitab, et Pevkur sättis oma erakonna juhi tule alla, sest järgmisel päeval saabub Kandlesse valijatega kohtuma peaminister Kaja Kallas. Mikrofoni haaranud proua deklameerib Juhan Liivi ja kuna ta kannab ette terve luuletuse, siis magab rahvahulk kaitseministri saabumise peaaegu maha.