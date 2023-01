Jevgeni Ossinovski | Hea halb metsanduse arengukava

Valitsus esitas Riigikogule metsanduse arengukava aastani 2030, mis on samm ökoloogiliselt jätkusuutliku metsanduse suunas, aga see samm on ebapiisav. Kas Riigikogu peaks selle vastu võtma? Vastus sellele küsimusele eeldab väikest ajaloolist ekskurssi.