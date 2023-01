„VÕTA RIIDED SELJAST, NÄITA OMA KEHA!“ Lastemängu Robloxi kasutaja ahistas 7aastast tüdrukut

Isa ütleb, et tõenäoliselt sai tütar ahistajaga tuttavaks lastemängus Roblox, kus mängis oma sõbrannadega. Suhtlemine kolis Snapchati – ilmselt põhjusel, et rakendus kustutab sõnumid automaatselt, kui kasutaja neid meelega ei salvesta. „Ta tahtis tüdrukult alastipilte saada, tahtis teha ka videokõnet. Ise saatis endast (ilmselt netist leitud) pilte, kus on peenis kõvastunult käes. Oli ikka väga rõve näha, et meie pisikesele tütrele saadetakse sellist asja. Isegi ema lõi see pahviks, kuigi täiskasvanud inimene.“

Veebipolitseinik ütleb, et kui tegemist on inimesega, kes küsib lapselt fotosid, liiatigi alastifotosid, tuleks see info edastada politseile ja kindlasti ise selline inimene blokeerida. „Politsei valib edasi juba taktika, mida sellise kirjutajaga edasi tehakse. Kui asjaolud võimaldavad, alustatakse kriminaalmenetlust. Ööpäevaringselt saab helistada ka Lasteabi tasuta telefonile 116 111.“