Politsei otsib Tartus hooldekodust lahkunud 73aastast Valerit.

Hooldekodu personal nägi Valerit viimati eile kella 19 paiku. Peale seda lahkus mees majast ning praeguseni on teadmata, kus mees liikuda võib. Töötajate sõnul on mees varasemaltki omal käel majast lahkunud ning aega veetnud Tartu linna kaubanduskeskustes, aga ka oma lapsepõlvekodu lähistel Vaksali tänaval. Kõik need eelnimetatud kohad on politsei üle kontrollinud, kuid mehe asukoht on seni tuvastamata. Eakal mehel esineb mäluprobleeme, ta ei adu ümbritsevat ning võib seetõttu üksi ekseldes ohtu sattuda.