Meelelahutusvõimalused üksikutele huntidele

Meelelahutus on viimastel aastatel läbi teinud olulisi muudatusi, et pakkuda parimaid võimalusi mitmekesisele publikule, sealhulgas meestele. See hõlmab meestegelaste ja süžeeliinide esindatuse suurenemist filmides ja telesaadetes, samuti spetsiaalselt meessoost vaatajaskonnale suunatud sisu loomist (näiteks spordisaadete ja märulifilmide). Lisaks on voogedastusplatvormid loonud kategooriaid, et pakkuda spetsiaalselt loodud filme ja sarju just meestele.